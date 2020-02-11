أخبار مصر | غدًا.. 'ديوان الأهرام' تُكرم عددًا من الشخصيات العامة والقامات الصحفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'ديوان الأهرام' تُكرم عددًا من الشخصيات العامة والقامات الصحفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم مجلة "ديوان الأهرام"، وهي أحد أهم أصدرات مؤسسة الأهرام، حفل تكريم مساء غد الأربعاء، لعدد من الشخصيات العامة والقامات الصحفية، بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من رؤساء تحرير إصدارات المؤسسة.

ويُقام حفل التكريم بمؤسسة الأهرام، بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المجلة الفصلية التراثية الوثائقية، والتي ترأس تحريرها الكاتبة الصحفية زينب عبدالرزاق، على أن يتم تكريم كل من: الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والكاتبة الكبيرة سناء البيسي، والكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، والمفكر مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور شريف فخري رئيس الجامعة المصرية الروسية، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور ممدوح الشيمي، وأسرة الكاتب إحسان عبدالقدوس.