أخبار مصر | البرلمان يطالب الحكومة بإعادة دراسة سعر محصول قصب السكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يطالب الحكومة بإعادة دراسة سعر محصول قصب السكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، بإعادة الدراسة بشأن سعر محصول قصب السكر، التي يبنى عليها تحديد السعر لكل المحافظات المعنية بزراعة قصب السكر.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتي يناقش خلالها طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها ما يتعلق بسعر قصب السكر.

رئيس البرلمان قال إن "الأمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة، هذا أمر مرتبط بحياة المواطنين، وهم لا يطلبون أكثر من اللازم، الحد الأدنى الذي يجبر الضرر ليس إلا".