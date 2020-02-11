أخبار مصر | 'تحدي للطقس السئ'.. مواطنون يشاركون بالانتخابات التكميلية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'تحدي للطقس السئ'.. مواطنون يشاركون بالانتخابات التكميلية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم الطقس السئ وبرودة الجو، حرص عدد كبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الجيزة، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وانتشرت الدعاية الانتخابية في محيط اللجان.

وحرص على المشاركة أيضًا، عدد من كبار السن والسيدات، وقام رجال الشرطة بمساعدتهم للدخول والإدلاء بصوتهم، بالإضافة إلى عدد من الأطفال، الذين شاركوا وقاموا برفع لافتات بصور مرشحيهم.

ويختار مواطنو الجيزة نائبًا بعد وفاة البرلماني محمد بدوي دسوقي، ويعتبر من أبرز المرشحين على الدائرة رجل الأعمال محمد أبو العينين وهو مرشح عن حزب مستقبل وطن، وأيضًا هشام بدوي نجل البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي، بالإضافة إلى الأمير موسى أحمد علي محمد وهو مستقل، ومجدي السيد السيد ياسين محمود وهو أيضًا مستقل.

وتُجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.