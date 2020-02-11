أخبار مصر | رئيس البرلمان يطلع جمعية الصداقة المصرية-الفرنسية على جهود مكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يطلع جمعية الصداقة المصرية-الفرنسية على جهود مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور علي عبد العال، بوفد من جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي، قائلًا: "ضيوفًا أعزاء على مجلس النواب المصري"، وذلك بحضور نظرائهم من مجلس النواب المصري.

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن مثل تلك اللقاءات تعكس خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية الوطيدة وتمثل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والآراء بين بلدينا الصديقين.

واستمع عبدالعال، للعديد من أسئلة وأطروحات الوفد الفرنسي حول جملة من الأمور والقضايا المصرية، حيث تطرق الوفد الفرنسي خلال اللقاء إلى قضايا مثل طبيعة عمل مجلس الشيوخ المصري وقانون المحليات وفترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والمتحف المصري الكبير والإصلاحات الاقتصادية المصرية والتجربة المصرية لمكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، أكد وفد جمعية الصداقة المصرية الفرنسي بالبرلمان الفرنسي عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة إلى مصر، وبوجودهم داخل مجلس النواب المصري.

