أخبار مصر | تعرف على آخر موعد للاشتراك في مشروع علاج 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر موعد للاشتراك في مشروع علاج 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، بأن آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج لهذا العام، ينتهي السادسة مساء يوم السبت الموافق 15فبرير الجاري.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات صحفية، أن مشروع العلاج لن يفتح باب الاشتراك مرة أخرى حتى نهاية العام، داعيًا الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للاشتراك؛ وذلك نظرًا أنها آخر فرصة لهذا العام.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، قد وافق على المد للاشتراك في مشروع العلاج للزملاء الصحفيين وأسرهم، للعام الجديد 2020، حتى يوم 15 فبراير الجاري، وذلك حتى يعطي فرصة للزملاء ممن لم يشتركوا.