أخبار مصر | عمرو بدر: 'المساء' أخطأت والتحقيق حق لنقابة الصحفيين وليس لجهة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر: 'المساء' أخطأت والتحقيق حق لنقابة الصحفيين وليس لجهة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن جريدة المساء وقعت في خطأ مهني جسيم؛ فالسخرية من أي مصري أمر غير مقبول تحت أي ظرف.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن النشر بالطريقة التي قامت بها جريدة المساء، هو أمر يخالف ميثاق الشرف الصحفي، وأقرب للتنمر على مواطنين مصريين، ومع ذلك فإن التحقيق يجب أن تتولاه نقابة الصحفيين وليس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا أن القانون يمنح الهيئة الحق في إحالة الموضوع للتحقيق، أما من يتولى التحقيق فهي نقابة الصحفيين.

وتابع: "التحقيق مع أعضاء الجمعية العمومية هو حق أصيل للنقابة فقط، وأظن أن الهيئة عليها إحالة الموضوع للنقابة لبدء التحقيق بشكل سريع".

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وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، استدعاء خالد سكران رئيس تحرير المساء، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نُشر في الصحيفة ويمس أهل الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان لها: "الصعيد أهالينا، ونحمل لهم كل الاحترام والتقدير، وقررنا اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من له علاقة بهذا الخبر المسئ".

وكانت الجريدة قد اتخذت قرارًا بإيقاف مدير التحرير الذي تولى الإشراف على عدد يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، ومنعه من السهر لمدة شهر؛ وذلك لعدم التزامه بالدقة في نشر الخبر، وخصم ثلاثة أيام من راتب محرر الخبر ومراجعته، واعتبرت الهيئة أن هذه الجزاءات غير كافية