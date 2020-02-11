أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بسرعة توريد تجهيزات طبية لوحدتين في سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بسرعة توريد تجهيزات طبية لوحدتين في سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتي صحة أسرة العرايشية والزهراء، في إطار جولتها لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال بالوحدتين موجهةً الشكر للشركات المنفذة، كما وجهت بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدتين.

وشددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية.

كما تفقدت الوزيرة، أعمال الإنشاءات الأولية بمستشفى الطور التعليمي، مشيدةً بسرعة البدء في الأعمال، مشددة على مراعاة كافة معايير الجودة الإنشائية، طبقاً للأكواد العالمية لبناء المستشفيات، حيث سيضم المستشفى كافة التخصصات الطبية، وسيصبح صرحاً طبياً لخدمة أهالي جنوب سيناء.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.