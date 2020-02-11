أخبار مصر | "مستقبل وطن": "إيجبس 2020" حدث عالمي لتشجيع الاستثمار بقطاع البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن": "إيجبس 2020" حدث عالمي لتشجيع الاستثمار بقطاع البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة " يعكس مدى اهتمام الدولة ودعمها لقطاع البترول على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف منظور، في بيان، أن "إيجبس 2020" حدث عالمي لما يحظى به من إقبال ومتابعة دولية وإقليمية مُتنامية في كل عام، بالإضافة إلى أنه نافذة إعلامية تستهدف سرد إنجازات الدولة المصرية التي حققتها في السنوات الأخيرة الماضية، عن صناعة البترول والغاز بطرح الخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تساهم في جلب وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مُؤكدًا أن معرض مصر الدولي للبترول فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة من خلال الجلسات النقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، مُشيرًا إلى أن شركات البترول المُشاركة في المؤتمر سيكون أمامهم إتاحة الفرصة للترويج عن أنشطتهم وخدماتهم التي يقدمونها على نطاق دولي بما يسهم في تنمية أعمالهم بالأسواق العربية والأفريقية.

وكما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية في مصر وصل لـ 359 مليون طن، وبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11.6 مليار دولار، كما بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا وتلك الإحصاءات تعد أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر، مُذكرًا أن قطاع البترول حقق فائضًا في الميزان التجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة، وارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول إلى 1 تريليون جنيه منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الأربع سنوات الماضية.

ويشارك في مؤتمر "إيجبس 2020" هذا العام 270 مُتحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك بالمؤتمر من 14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة، وتعقد 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة.