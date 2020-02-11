أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" تبتكر جهازا يوفر ٥٠٪ من المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" تبتكر جهازا يوفر ٥٠٪ من المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفق الدولة المليارات لتوفير المياه في ظل عدم وجود أنظمة يستخدمها الأفراد للتوفير، وعدم وجود الإرشاد الكافي، لذلك ابتكرت شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، فكرة موفرات المياه الذكية.

الموفرات الذكية توفر ٥٠٪ على الأقل من المال المدفوع في تكلفة المياه وتوفر ٥٠٪ من المال المدفوع في الصرف الصحي، وتوفر مثلها على الأقل من المال المدفوع في الكهرباء الخاصة برفع المياه من الخزانات، وكذلك التسخين طوال العام عدا شهور الصيف.

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وتصَّنع أكثر من ٩٥٪ من مخارج المياه من الحديد الذي لا يقاوم الصدأ، ما يجعل مخارج المياه مسمومة بالإضافة إلى البكتريا التي تجد مكانا مناسبا لها وهنا تقع الكارثة.

وفي جميع الحالات تكون إصابات الحلق والمعدة والكلى والعيون والأسنان والشطافات المستخدمة في نظام ضغط ماء عالٍ، من الأسباب المباشرة لضرر الإنسان لحساسية للمناطق المستخدمة لها.

والموفرات الذكية أجهزة ذات تكنولوجيا حديثة تتحكم في تدفق المياه عن طريق التحكم في الضغط بشكل أتوماتيكي، والتحكم في مشكلة ضغط المياه سواء كان عاليا أو منخفضا، وسهلة الفك والتركيب ولا تحتاج لفني لتركيبها.