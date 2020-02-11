أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان نهائي دوري "لأني رجل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان نهائي دوري "لأني رجل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مهرجان النوبة الرياضي، والذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري بمحافظة أسوان، والذي يضم ضمن فعالياته دوري "ﻷني رجل" لقطاع محافظة أسوان.

يشارك في المهرجان ٢٠٠٠ متسابق من أهالي النوبة في عدد من الألعاب والمسابقات والتي تضم "سباق جري" انطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائي مباريات خماسي كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية.

وعلى هامش المهرجان، شهد وزير الرياضة ومحافظ أسوان، نهائي دوري "لأني رجل" والذي يضم محافظات "قنا،الاقصر، وسوهاج" ويتم تنفيذ فعاليات دوري كرة القدم بمركز شباب الدر وتنقالة حيث يهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف.

وفي نهاية اللقاء، قام وزير الرياضة يرافقة محافظ أسوان بتوزيع الجوائز على جميع المشاركين في المهرجان.

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ويأتي هذا في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، حيث قد تم على مدار الأسبوعين الماضيين تصفيات على مستوي المحافظات وتم تصعيد أول فريق لكل محافظة لدوري القطاعات والذي يشمل ٨ قطاعات هي " الإسكندرية، أسوان، دمياط، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، القاهرة، وجنوب سيناء" ويضم كل قطاع أوائل ٤ محافظات.

ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة في تنفيذ عدد من الانشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن والمناطق الحدودية.

حضر المهرجان اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتورة غادة جمال المشرفة على المهرجان.

