أخبار مصر | كيف شارك المواطنون في الانتخابات التكميلية بالجيزة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف شارك المواطنون في الانتخابات التكميلية بالجيزة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المواطنون على المشاركة بالانتخابية التكميلية للبرلمان بدائرة الجيزة؛ حيث فتحت اللجات أبوابها للناخبين للتصويت صباح اليوم، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويختار مواطنو الجيزة نائب بعد وفاة البرلماني محمد بدوي دسوقي، ويعتبر من أبرز المرشحين على الدائرة رجل الأعمال محمد أبو العينين وهو مرشح عن حزب مستقبل وطن، وأيضًا هشام بدوي نجل البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي، بالإضافة إلى الأمير موسى أحمد علي محمد وهو مستقل، ومجدي السيد السيد ياسين محمود وهو أيضًا مستقل.

وشارك بالانتخابات عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية، وانتشرت الدعاية الانتخابية في محيط اللجان.

وتُجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخب.