أخبار مصر | اليوم.. 'مصر النهاردة' يستعرض افتتاح السيسي لمؤتمر مصر 2020 للبترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'مصر النهاردة' يستعرض افتتاح السيسي لمؤتمر مصر 2020 للبترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، متابعة لكافة تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض مصر 2020 للبترول، والذي يُعقد في الفترة من 11-13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية.

وتستعرض الحلقة الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية، من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وتستضيف الفقرة المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقًا.

كما تقدم الحلقة في فقرتها الثانية، قراءة في المبيعات التي حققها معرض الكتاب، وحجم الإقبال عليه، وتستضيف الفقرة جرجس شكري أمين عام النشر بالإدارة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.