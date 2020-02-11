أخبار مصر | رئيس مجلس القبائل العربية: "كنا مهمشين في السابق.. وهدفنا لم الشمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس القبائل العربية: "كنا مهمشين في السابق.. وهدفنا لم الشمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، أن القبائل كانت مهمشة في السابق، موضحًا أن 90% من جمهورية مصر العربية من عائلات وقبائل.

وأضاف "مطر" خلال استضافته بندوة نظمها موقع "الخليج 365": "هدفي خلال الفترة القادمة إعادة شمل جميع العائلات، فضلًا عن إعادة دور القبائل مرة أخرى".

ونوه، بأن البعض كانوا يحاولون تشويه صورة القبائل، وانحصرت في تجارة المخدرات وقطاع الطرق، مؤكدًا أنه في العهود السابقة كان أفراد القبائل العربية يقبض عليهم للاعتقاد بأنهم عرب بسبب زيهم.

