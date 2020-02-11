أخبار مصر | عاجل.. وصول عدد سكان مصر رسميا لـ100 مليون نسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول عدد سكان مصر رسميا لـ100 مليون نسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 100 مليون نسمة.

وعقد الجهاز مؤتمرا صحفيا، منذ قليل، للإعلان عن الحدث، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.