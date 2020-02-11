أخبار مصر | "هيئة السياحة": نشارك في كل الفعاليات الدولية تنشيطًا للقطاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيئة السياحة": نشارك في كل الفعاليات الدولية تنشيطًا للقطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الهيئة حريصة على المشاركة بكافة المنتديات والمحافل السياحية الدولية الهامة، للتواصل مع شركاء المهنة وممثلي القطاع السياحي حول العالم.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة الـ 62 للمعرض السياحي الدولي "Salon De Vacances"، الذى أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التي شاركت فيها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ولفت رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن هذه المعارض تعد بمثابة فرصة لبحث سبل التعاون السياحي المشترك لجذب مزيد من الحركة الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، والتواصل المباشر مع الجمهور.

وخلال فاعليات المعرض تم عقد عدة لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات لاستعراض المقومات السياحية والأثرية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري، كما تم عقد العديد من اللقاءات الإعلامية مع أهم ممثلي وسائل الإعلام البلجيكية.

كان السفير خالد البقلي سفير جمهورية مصر العربية ببروكسل، قد افتتح المعرض، بحضور السيدة ريم عرابي، مديرة مكتب مصر للطيران ببروكسل.

