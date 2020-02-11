أخبار مصر | بعد إهانة أهل الصعيد.. 'الوطنية للصحافة' تستدعي رئيس تحرير 'المساء'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إهانة أهل الصعيد.. 'الوطنية للصحافة' تستدعي رئيس تحرير 'المساء' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، استدعاء خالد سكران رئيس تحرير المساء، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نُشر في الصحيفة ويمس أهل الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان لها: "الصعيد أهالينا، ونحمل لهم كل الاحترام والتقدير، وقررنا اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من له علاقة بهذا الخبر المسئ".

وتقدمت الهيئة باعتذار عن هذا الخطأ، مؤكدة أنها ستقف بحزم ضد كل صور الإساءة، ودعت الزملاء في الصحف القومية إلى إعلاء شأن القيم والمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامية.

وكانت الجريدة قد اتخذت قرارًا بإيقاف مدير التحرير الذي تولى الإشراف على عدد يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، ومنعه من السهر لمدة شهر؛ وذلك لعدم التزامه بالدقة في نشر الخبر، وخصم ثلاثة أيام من راتب محرر الخبر ومراجعته، واعتبرت الهيئة أن هذه الجزاءات غير كافية.