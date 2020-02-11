أخبار مصر | محافظة الجيزة تنظم ندوة للشباب حول "كيفية عمل دراسات الجدوى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تنظم ندوة للشباب حول "كيفية عمل دراسات الجدوى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت محافظة الجيزة، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ندوة للشباب عن كيفية عمل دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت فعاليات الندوة، حضور عدد كبير من قبل الشباب الراغبين في الاستفادة من ما يتم طرحه بالمناقشات، حيث حضر حوالي 200 شاب وفتاة من مختلف الأعمار.

وأجرت القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، العديد من المناقشات مع الشباب وعرض العديد من الرؤى، حيث شهدت الندوة حضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وحاتم مكرم رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وعرضت قيادات محافظة الجيزة، المجهودات التي يتم تنفيذها لصالح الشباب من أعمال تطوير لأسواق شباب الخريجين البالغة 20 سوقًا لشباب الخريجين داخل المحافظة لإتاحة فرص العمل للشباب للتصنيع والإنتاج وفتح آفاق عمل لهم وتنظيم الملتقيات الوظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 3 نوادي تكنولوجية لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل.

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وكما يتم إتاحة قروض لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب تتراوح قيمتها من 5 إلى 20 ألف جنيه، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب والقروض التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت الندوة في جلساتها الحوارية تعريف ما هي دراسة الجدوى وأوضاع السوق وحجم الاستثمارات اللازمة وكذلك تقدير الأرباح المتوقعة إضافة إلى سبل نجاح أي مشروع وطرق التسويق الصحيحة التي تضمن أن يحقق المشروع المستهدف له.

ويأتي ذلك إضافة إلى تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع لعملاء المستهدفين لمنتجات المشروع وحاجات ورغبات العملاء المستهدفين ونشاط المنافسين ومنتجاتهم وأسعارهم في السوق المستهدفة الفجوات والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها لصالح المشروع، بالإضافة إلى الدراسات الفنية والمالية للمشروع ويشملان تحديد موقع ومساحة ومواصفات وتكاليف مقر المشروع وتكاليف العمالة واحتياجات وتكاليف المشروع من المعدات والأدوات والتجهيزات والخامات ولوازم الإنتاج إضافة إلى دراسة الإيرادات والمصروفات ومدى نجاح المشروع وتحقيقه هامش الربح الذي يضمن تقدمه والتوسع به.

وشهدت الندوة حضور الأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة والأستاذ محمد جمال نائب رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

