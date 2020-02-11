أخبار مصر | "السياحة والآثار" تختتم مشاركتها في الدورة الـ62 لمعرض بروكسل الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" تختتم مشاركتها في الدورة الـ62 لمعرض بروكسل الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ62 للمعرض السياحي الدولي Salon De Vacances الذي أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على تكثيف التواجد المصري بمختلف المعارض السياحية باعتبارها أحد آليات الترويج الفعالة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية المصدرة للسياحة.

وأوضح رامي نظمي عضو السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمستشار السياحي السابق بمكتب بلجيكا والذي قام بتمثيل الهيئة خلال فاعليات المعرض، أن الجناح المصري المشارك في المعرض قد شهد إقبالا كبيرا من قِبل الزائرين والوكلاء السياحيين والشركات السياحية؛ مشيرا إلى أن رواد الجناح أعربوا عن إعجابهم الشديد بتصميمه.

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وتم خلال فعاليات المعرض، تنظيم حفل بالجناح المصري تم خلاله توزيع هدايا عينية ومواد دعائية عن مصر ومقاصدها السياحية المختلفة على جمهور الزائرين.

وافتتح المعرض السفير خالد البقلي سفير جمهورية مصر العربية ببروكسل، بحضور السيدة ريم عرابي مديرة مكتب مصر للطيران ببروكسل.

وشاركت الهيئة، في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 50 مترًا مربعًا مصممًا على هيئة معبد فرعوني مزود بأعمدة عليها كتابات فرعونية، بالإضافة إلى تزين الجناح بالعديد من الصور الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية الأثرية والشاطئية، كما تم وضع شاشات داخل الجناح لعرض مواد ترويجية عن افتتاح المتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية المختلفة.