أخبار مصر | عاجل| رسميا.. اعرف عدد سكان مصر الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| رسميا.. اعرف عدد سكان مصر الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل عدد سكان مصر الآن، إلى 99.999.565، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن المقرر وصول عددهم في الداخل إلى 100 مليون نسمة.

ويعقد الجهاز مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، للإعلان عن الحدث، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن المقرر أن يستعرض أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية، وتأثير الزيادة على التنمية الاقتصادية.

يذكر أنّ عدد سكان مصر حتى الآن 99 مليونا و994 ألفا و860 نسمة، حسب الساعة السكانية.