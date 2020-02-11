أخبار مصر | "الشباب" تطلق استمارة المشاركة ببرنامج الوعي الأفريقي داخل الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تطلق استمارة المشاركة ببرنامج الوعي الأفريقي داخل الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة حلوان والمنظمات القارية الأفريقية الممثلة في مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا واتحاد الشباب الأفريقي بالسودان.
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن جهود الدولة المصرية وخاصة وزارة الشباب مستمرة كما وعد الرئيس خلال كلمته الختامية في أديس أبابا.
ويهدف النموذج إلى تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وتأهيل كوادر أفريقية شابة قادرة على تحقيق طموحات الدول الأفريقية، ودعم مفهوم الوحدة الأفريقية، وتوسع المحتوي الثقافي الأفريقي بين الشباب الأفريقي بشكل تفاعلي.
ويتضمن البرنامج إعداد كوادر وقيادات أفريقية على دراية حقيقية بصناعة القرار في الاتحاد الأفريقي، وتدريب وتأهيل الطلاب على مهارات التفاوض والمناظرات.
ويعد النموذج تفعيلا لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم، بشأن تأهيل مليون شاب بحلول ٢٠٢١.
وبالنسبة للفئات المستهدفة من المشاركة في نموذج المحاكاة فتتمثل في الطلاب الأفارقة -مصريين وغير مصريين- مقيمين بمصر، والمصريين أبناء المحافظات الحدودية، والمهتمين بالدائرة الأفريقية، والقيادات الطلابية، ودارسي العلوم الإنسانية، الأكاديميات والكليات والمعاهد المختصة بالفنون.
وبخصوص معايير الاختيار وشروط المشاركة فتتمثل في أن يكون المتقدم حاملا لأحد جنسيات دول الاتحاد الأفريقي، ويشترط إجادة اللغة العربية تحدثا، قراءة وكتابة، وأن يكون المتقدم من الفئة العمرية من 20 إلى 35 عاما، كما يشترط التفرغ التام يوميًا خلال فترة انعقاد النموذج.
وأقرت اللجنة الفنية المتخصصة (مفوضية الاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد)، خلال الدورة الثالثة بالجزائر في الفترة من 21 الى 25 أكتوبر 2019، والتي ركزت على ملفات الشباب والثقافة والرياضة.
وعلى الراغبين في المشاركة ملء الاستمارة من خلال الرابط التالي من هنا.