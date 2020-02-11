أخبار مصر | "الشباب" تطلق استمارة المشاركة ببرنامج الوعي الأفريقي داخل الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تطلق استمارة المشاركة ببرنامج الوعي الأفريقي داخل الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الشباب والرياضة،

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم المدني، مكتب الشباب الأفريقي" بوزارةإطلاق استمارة المشاركة في برنامج الوعي الأفريقي داخل الجامعات "برنامج نموذج الاتحاد الأفريقي الرابع"، على مدار سبعة أيام متتالية خلال الفترة من ١-٧ مارس ٢٠٢٠ المقبل.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة حلوان والمنظمات القارية الأفريقية الممثلة في مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا واتحاد الشباب الأفريقي بالسودان.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن جهود الدولة المصرية وخاصة وزارة الشباب مستمرة كما وعد الرئيس خلال كلمته الختامية في أديس أبابا.

ويهدف النموذج إلى تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وتأهيل كوادر أفريقية شابة قادرة على تحقيق طموحات الدول الأفريقية، ودعم مفهوم الوحدة الأفريقية، وتوسع المحتوي الثقافي الأفريقي بين الشباب الأفريقي بشكل تفاعلي.

ويتضمن البرنامج إعداد كوادر وقيادات أفريقية على دراية حقيقية بصناعة القرار في الاتحاد الأفريقي، وتدريب وتأهيل الطلاب على مهارات التفاوض والمناظرات.

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كما يتضمن اتخاذ القرار وعمل البحوث والخطابة والعمل الجماعي وكتابة التقارير من خلال ورش العمل التي تتناول قضايا حقيقية تعرضت لها مؤسسات الاتحاد الأفريقي مثل مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومنظمات التكامل الإقليمي الأفريقية. ويعد النموذج تفعيلا لتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم، بشأن تأهيل مليون شاب بحلول ٢٠٢١.

ويستهدف النموذج محورين من تلك المبادرة، الأول التعليم، حيث يتم تسليط الضوء على (توفير خيارات التدريب البديلة)، والثاني المشاركة من خلال (تعزيز إمكانيات المؤسسات للاستجابة لقضايا الشباب - تسهيل المشاركة على الصعيدين الوطني والإقليمي بشأن قضايا الشباب). وبالنسبة للفئات المستهدفة من المشاركة في نموذج المحاكاة فتتمثل في الطلاب الأفارقة -مصريين وغير مصريين- مقيمين بمصر، والمصريين أبناء المحافظات الحدودية، والمهتمين بالدائرة الأفريقية، والقيادات الطلابية، ودارسي العلوم الإنسانية، الأكاديميات والكليات والمعاهد المختصة بالفنون.

كما تستهدف التنفيذيين داخل مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي العاملين في أقسام العلاقات العامة والإعلام والخارجية، وأبناء القرى والمناطق الأكثر فقرا في القاهرة الكبرى، وأصحاب الهمم، والطلاب الأفارقة غير المصريين المقيمين داخل مصر، القيادات الكشفية. وبخصوص معايير الاختيار وشروط المشاركة فتتمثل في أن يكون المتقدم حاملا لأحد جنسيات دول الاتحاد الأفريقي، ويشترط إجادة اللغة العربية تحدثا، قراءة وكتابة، وأن يكون المتقدم من الفئة العمرية من 20 إلى 35 عاما، كما يشترط التفرغ التام يوميًا خلال فترة انعقاد النموذج.

ويأتي ذلك بعد أن تم إطلاقه أول مرة في الأعوام 2012 و2014 و2015، تحت شعار الوعي الإفريقي داخل الجامعات. وأقرت اللجنة الفنية المتخصصة (مفوضية الاتحاد الأفريقي ودول الاتحاد)، خلال الدورة الثالثة بالجزائر في الفترة من 21 الى 25 أكتوبر 2019، والتي ركزت على ملفات الشباب والثقافة والرياضة.