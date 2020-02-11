أخبار مصر | إسبانيا تستجيب لطلب زاهي حواس بشأن معبد "ديبود"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تستجيب لطلب زاهي حواس بشأن معبد "ديبود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس مخاطبا السلطات الإسبانية: "إنني مندهش من العمل الجيد الذي قمتم به لإعادة بناء معبد ديبود خاصة في قلب العاصمة مدريد، ونحن سعداء بأن تم إهدائكم هذه الجوهرة لما قدتموه لمصر وشعبها، بمساهمتكم في إنقاذ معابد وقرى النوبة".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمعبد "ديبود" أنه لا بد من حماية المعبد من الأمطار وعوامل التعرية وذلك أفضل لكم ولنا بل للبشرية جمعاء، فهو ملك للعالم أجمع، وكما تعلمون أن مصر أهدت 3 معابد أخرى لإيطاليا وأمريكا وهولندا وثلاثتهم قاموا بتغطية لكل معبد عدا إسبانيا التي أغفلت ذلك.

وشرح حواس خطة العناية بالمعبد المصري منذ عام 1968 وحتى اليوم.

ومن ناحيته، قال عمدة مدريد: "إننا سنبدأ في تشكيل لجنة فوراً لدراسة كيفية حماية معبد ديبود من الأمطار"، وأن "حواس أحرج المسئولين حيث ووضعهم في مأزق".



وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة السياحة الإسبانية، كارمن بيبرس، أن هذا المعبد إذا لحقه الضرر جراء الأمطار، وإذا انتزعه منا زاهي حواس لمصر، فسيكون ذلك كارثيًا على السياحة التي تستقبلها مدريد، لأن هذا المعبد هو درة آثار مدريد وأكثرها قدما وتاريخا.

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وقالت كارمن بيبرس، إن "حواس" استطاع أن يحقق في ساعة ما لم يحققه السياسيون الإسبان وعلماء المصريات.

وكانت تصريحات "حواس" وتهديده أدى إلى تحريك الماء الراكد منذ أربع عقود، حيث أعلن العمدة أن الأسبوع المقبل، سيبدأ اتخاذ الإجراءات لتغطية المعبد.

وكان "حواس" طالب منذ أيام، بتغطية معبد "ديبود" في مدريد لحمايته من الطقس العاصف، مشددًا على "أنه إذا لم تتم حماية المعبد، فيجب إعادة المعبد إلى مصر على الفور، وأن العالم أجمع يهتم بالآثار المصرية ويحافظ عليها".