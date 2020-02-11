أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان انطلاق سباق الجري السنوي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان انطلاق سباق الجري السنوي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات مهرجان النوبة الرياضي، والذي بدأ بانطلاق سباق الجري السنوي بمشاركة ١٠٠٠ متسابق من أبناء النوبة.

وينطلق السباق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم بمسافة ٥ كيلومترات، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري بمحافظة أسوان.

وتضم فعاليات المهرجان "نهائي مباريات خماسي كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

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وأوضح وزير الرياضة، أن هذه الفعاليات الهدف منها هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة في المحافظات والمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا لهذه المناطق وتهتم بكافة الأنشطة التي تقدم مع تنوعها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة أهالينا في هذه المناطق.

وأضاف "صبحي"، أن القيادة السياسية قد وجهت بتطوير ورفع كفاءة كافة المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية، وزيادة دعمها وتحويل تلك المنشآت لمراكز جذب تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة

ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن والمناطق الحدودية.

