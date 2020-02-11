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أخبار مصر | موديل السيارة ولونها.. ننشر شروط القيادة على طريق "المرج-العلمين"

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أعلنت الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، الشروط الواجب توافرها في الراغبين بتشغيل سيارتهم لأول مرة على خط "المرج-العلمين".

وحددت الإدارة العامة في بيان لها، بعض المطالب والتعليمات للراغبين في تشغيل سيارتهم وتمثلت في الآتي:-

- رخصة تسيير سارية
- موديل السيارة لا يقل عن عام 2010
- وأن يكون لون السيارة أبيض

ويعتبر موقف الأقاليم التابع لمحافظة القاهرة، من أقدم المشروعات الخدمية بالعاصمة، والمنشأ بالقرار رقم 6773 لمحافظ القاهرة والقرار رقم 84 186.

ويقدم أفضل خدمة للمواطنين لنقلهم من وإلى محافظة القاهرة لمعظم محافظات الجمهورية.

المشروع يعتمد على التمويل الذاتي وغير معان من أي جهة.

تخضع العمالة لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والتمتع بجميع المزايا المالية.

الإدارة العامة لمواقف الأقاليم تضم العديد من المواقف على أطراف العاصمة ممثلة في:-

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أولًا: موقف عبود:

العنوان: أول مدخل عبود – الساحل، تاريخ الافتتاح: 16 نوفمبر 1998، ويخدم محافظات الوجه البحري (الإسكندرية – دمياط – الشرقية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الفيوم – كفر الشيخ – وبعض محافظات الوجه القبلي).


ثانيًا: موقف المرج:

العنوان: أسفل الكوبري الدائري، حي المرج، بجوار محطة مترو المرج الجديدة، تاريخ الافتتاح: 14 مايو 1999، يخدم محافظات (الإسكندرية – الإسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – شمال سيناء – العاشر من رمضان – الفيوم – جميع خطوط محافظات الوجه القبلي).

ثالثًا: موقف عين حلوان:

العنوان: عين حلوان، بجوار محطة مترو عين حلوان، وتاريخ الافتتاح: 01 07 2011، ويخدم خطوط (محافظات الوجه القبلي – الساحل الشمالي والشرقي - الصف – أطفيح – البرميل – المدن الجديدة).

رابعًا: موقف السلام الجديد:

العنوان: مدينة السلام بالقرب من الطريق الدائري، تاريخ الافتتاح: سبتمبر 2017، ويخدم خطوط (المدن الجديدة – الزقازيق – بلبيس – بعض خطوط محافظة كفر الشيخ - محافظة الشرقية – الغربية – الدقهلية – بنها).

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