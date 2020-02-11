شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 100 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل.. والقاهرة الأولى بـ9.9 مليون نسمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، الثلاثاء، وكان قد بلغ 99 مليون نسمة، أمس الاثنين، ما يعني أن زيادة المليون الأخيرة تمت في 205 يوم أي ستة أشهر و25 يوم.

وأوضح الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بلوغ سكان مصر 100 مليون، الثلاثاء، أن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019 بلغ 4813 نسمة أي 201 فرد كل ساعة، ويعادل 3.3 فرد كل دقيقة، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%، وقد بلغ معدل النمو السكاني 1.79% بين عامي 2018 /2019، وبفارق بسيط عن الزيادة السكانية.

وأكد الجهاز أن الزيادة السكانية في مصر مرتفعة بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.

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وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن القاهرة هي أكبر المحافظات، من حيث عدد السكان عند الوصول إلى 100 مليون، بعدد سكان 9.9 مليون نسمة بنسبة 9.9% من إجمالي عدد السكان، تليها محافظة الجيزة بعدد 9.1 مليـون نسمة بنسبة 9.1%، ثم محافظة الشرقية 7.5 مليون نسمة بنسبة 7.5%، ثم محافظة الدقهلية 6.8 مليون نسمة بنسبة 6.8%، وكان أقلها محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.

وأوضحت البيانات أن هناك انخفاض في أعداد المواليد خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، حيث بلغ عدد المواليد 2.313.904 مولود، مقابل 2،382,362 عام 2018، وبفارق 68458 مولود وبنسبة انخفاض قدرها 2.9%.

وانخفض معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث بلغت أعداد الزيادة الطبيعية 1،756,893 نسمة مقابل 1,822,054 نسمة عام 2018 وبفارق 65161 فرد، وبنسبة انخفاض قدرها 3.7%.

وكانت محافظتي القاهرة والجيزة أكبر المحافظات من حيث عدد مواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما 211.2 و200.3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتي بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما 12.4 و15 ألف مولود على التوالي.

وبشأن أكبر وأقل المحافظات من حيث معدل الزيادة الطبيعية عام 2019، كان أكبر معدل زيادة طبيعية في محافظتي سوهاج بنسبة 2.46%، وأسيوط 2.38%، وكان أقلها محافظتي بورسعيد 1.03%، والقاهرة 1.23%.

الساعة السكانية تشير إلى تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة

الساعة السكانية تشير إلى تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة

الساعة السكانية تشير إلى تجاوز عدد سكان مصر 100 مليون نسمة