شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عملية التصويت في دائرتي الجيزة أول وملوي في الانتخابات التكميلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت عملية التصويت في الانتخابات التكميلية باللجان الفرعية بدائرتي قسم الجيزة أول ومركز ملوي، وذلك في أول أيام تصويت المصريين بالداخل.

وتجري الانتخابات بالدائرة الأولى بالجيزة من خلال 87 لجنة فرعية تضم 266396 ناخبًا، وبدائرة ملوى بالمنيا من خلال 153 لجنة فرعية تضم 444867 ناخبًا، تحت إشراف قضائى كامل من حوالي 300 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها، كما يعاونهم حوالي ألف موظف من العاملين بالدولة.

يذكر أن عمليه الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً يتخللها ساعة راحة واحدة.