شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون مع «القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين برئاسة مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل دعم ومساندة أسر شهداء ومصابي المحافظة.

واستعرض «الهجان»، خلال اللقاء، الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات وشرح خطة العمل لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى المحافظات كافة. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والمجلس القومي في مجال تقديم الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة، وبمقتضى البروتوكول يقوم المكتب الإقليمي للمجلس بالمحافظة بتقديم كامل الخدمات والرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين في مجالات الرعاية الطبية والتعليمية وخدمات النقل والإسكان إضافة لبرامج الدعم والتأهيل النفسي على أن يخضع المكتب للإشراف المباشر من المحافظ أو من يفوضه في هذا الشأن.

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وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول يهدف إلى توفير العلاج اللازم لأسر الشهداء والمصابين، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس، مؤكدا أن «الدولة لا تنسى أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن».

من جهته، لفت أمين عام المجلس إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي وتوقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أوجه الرعاية والدعم في جميع المجالات لأسر شهداء الوطن.

وأضاف أنه جاري التوسع في اقتتاح مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات المجلس للحد من مشقة وعناء السفر للقاهرة، مشيرا إلى أن المجلس بصدد افتتاح مركز خدمات متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين مجهز بـ٣ عيادات طبية وصالة علاج طبيعي وقاعة استقبال بالنظام الآلي.

وأعرب أمين عام المجلس عن خالص شكره لمحافظ القليوبية، على الدعم والمساندة للمجلس في توفير كامل أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.