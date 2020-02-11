شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يُحيل اتفاقية «بنك كندا» لتمويل السكك الحديدية بـ226 مليون يورو لـ«الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 86 بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بآجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للموافقة عليها.

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