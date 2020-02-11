شكرا لقرائتكم خبر عن والد «راجح» يظهر في جلسة الاستئناف بقضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر، منذ قليل، أشرف راجح، والد محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي في قضية «شهيد الشهامة».

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وكان أشرف راجح يقف أمام المحكمة لحظة خروج نجله، متحدثًا مع المحامي الخاص بنجله، يطلب منه إضافة شهود آخرين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.

وانفعل والد راجح على المصورين والصحفيين قائلاً لهم «بتصوروني ليه».

وقررت محكمة جنايات استئناف الطفل بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير، رئيس محكمة الاستئناف بالمنوفية، تأجيل القضية لجلسة 25 فبراير، لسماع الشهود، وندب خبير من الإذاعة والتليفزيون لتحديد الشيء الذي كان يمسكه محمود البنا في يده.