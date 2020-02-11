شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس «القومي لحقوق الإنسان» مع السفير الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الثلاثاء، جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى مصر، بمقر المجلس.

وقال المجلس، في بيان له، الثلاثاء، إن اللقاء جاء بناء على طلب من السفير الإيطالي. وأكد كانتينى الحرص على العلاقات المصرية الإيطالية القديمة والوثيقة ووسائل تنميتها.

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واستفسر سفير إيطاليا، خلال اللقاء، عن موقف الطالب المصري، باتريك جورج زكى، الذي يدرس في إحدى الجامعات الإيطالية بمنحة من الاتحاد الأوروبى، والذي احتجزته السلطات المصرية فور عودته من إيطاليا على خلفية اتهامات بدعم منظمات إرهابية.

من جانبه، أكد «فائق» للسفير الإيطالى، أنه «بعد الرجوع إلى السلطات المصرية للوقوف على وضع الطالب المصرى تبين أنه احتجز بناء على أمر صادر من النيابة العامة، ويجرى التحقيق معه وفي ذمتها حاليا»، مضيفا أن «المجلس يتابع مراحل التحقيق ويجرى الاتصالات اللازمة للوقوف على كافة الملابسات التي تحيط بهذه القضية».

يذكر أن نيابة جنوب المنصورة، قررت في 8 فبراير الجاري، حبس الباحث المصري باتريك جورج زكي، طالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما تم إلقاء القبض عليه لدى عودته إلى مصر قادماً من إيطاليا.