شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بـ«المصرية الصينية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الجامعة المصرية الصينية، الثلاثاء، البرنامج التدريبي المميز لريادة الأعمال الذي نظمته مؤسسة wadhwani الأمريكية الشهيرة والرائدة في دعم الاقتصاديات الناشئة من خلال دعم ريادة الأعمال بالمشاركة مع الجامعة المصرية الصينية، بحضور الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور أجيه كيلا، المدير التنفيذي للمؤسسة، الذي تم منحه درع الجامعة المصرية الصينية.

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شارك بالتدريب خلال هذا البرنامج المميز لريادة الأعمال، مدير برامج ريادة الأعمال بالمؤسسة، بحضور متدربين من العديد من الجامعات المصرية، منهم الجامعة الأمريكية واليابانية وجامعة زويل وجامعة بدر وهيئة الاستثمار، وذلك لإرساء مفاهيم ريادة الأعمال ونقلها للطلاب لتغيير سوق العمل.

وتم توزيع الشهادات على المتدربين، وعقد ندوة للطلاب للتوعية بأهمية خلق فرص عمل جديدة دون انتظار وظائف تقليدية، والاهتمام باحتياجات سوق العمل وربطه بالدراسة الجامعية.

ويأتي البرنامج التدريبي كأول أنشطة مركز البحوث المبتكرة وحاضنة ريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية، الذي افتتح في نهاية ديسمبر الماضي، لدعم النمو الفكري والتطوير وتشجيع المبادرات التنموية، بناءً على رؤية الجامعة الداعمة للبحوث الرائدة والابتكار وبناء القيم البشرية.

ختام البرنامج التدريبي لريادة الأعمال

ختام البرنامج التدريبي لريادة الأعمال