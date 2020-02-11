شكرا لقرائتكم خبر عن «راجح» يلوح بـ«علامة النصر» عقب انتهاء ثاني جلسات الاستئناف على الحكم ضده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت منذ قليل محاكمة محمد أشرف راجح، المتهم الرئيسي في قضية قتل الطالب محمود البنا، «شهيد الشهامة»، و3 متهمين ’خرين، في ثاني جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم، بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

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كان قد وصل راجح مرتديًا زي الحبس الأزرق مع باقي المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، ورصدت الكاميرا رفع راجح لعلامة النصر عقب خروجه من جلسة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم أصدرت حكمها ديسمبر الماضي بسجن المتهم محمد أشرف راجح ومتهمين آخرين 15 سنة، والسجن 5 سنوات لمتهم رابع.

يشار إلى أن النائب العام أحال محمد راجح و3 متهمين آخرين إلى محكمة جنايات الطفل، على خلفية اتهامهم بمقتل الطالب محمود البنا بمدينة تلا بالمنوفية.