شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب» تطالب بحل مشكلات «عيادات التأمين».. والهيئة: نعتذر عن أي قصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بحل مشكلات عيادات التأمين الصحي وتوفير الخدمات الناقصة وسد العجز في الأطباء، لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وقال النائب أحمد على إبراهيم، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم منه عن تدنى الخدمة بعيادات التأمين الصحي بالمرج، إن هناك معاناة شديدة للمرضي في المرج داخل عيادات التأمين الصحي، ويواجهون مشكلات عديدة، بسبب عدم توفر العديد من التخصصات الطبية، وعدم تواجد الأطباء بشكل دائم، مما يتسبب في ازدحام شديد للمرضي.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات صحفية، أن «لا نلقي اتهامات، نحن نسعى لتحسين جودة حياة المواطنين، وهذا من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، الناس بتروح العيادات بيكونوا تعبانين مش لاقيين طبيب يشخص حالتهم أو حد يحولهم لمستشفي أو عيادة أخرى».

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وتابع: «المستفيدون من خدمات عيادات التأمين الصحي في المرج أكثر من 600 ألف، وهذا عدد كبير، ولابد من توفير الخدمة لهم»، فيما علق الدكتور عصام القاضي، وكيل الصحة، الذي ترأس الاجتماع، قائلًا: «هذا كلام خطير، وإهانة للأهالي، وإذا ثبت صحته، فلابد من توفير الخدمات اللائقة للمواطنين في عيادات التأمين الصحي».

ورد الدكتور أحمد جمال، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، قائلا: «نعاني من مشكلة إحجام بعض الأطباء الذين يتوجهون للمناطق النائية، لدرجة أننا نلجأ للأطباء فوق السن أحيانا، وهناك محاولات للتعاقد مع أطباء لسد العجز، ونعمل وفقا للإمكانيات، ونحن لا نحجم عن التعاقد مع الأطباء، وبالنسبة لعيادة المرج فإن الأطباء يتوجهون في الأيام المحددة ويقضون الساعات المحددة في التخصصات المختلفة».

وقال الدكتور أبوبكر المكاوي، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: إن «أعداد كبيرة من المواطنين يترددون على العيادات، وهناك قصور، ونعمل على حل المشكلات بقدر الإمكان، لان الصحة هي أحسن استثمار، والاستثمار الحقيقي في البشر، وهناك خطة كاملة للنهوض بهذه العيادة، ونعتذر عن أي قصور في حق المواطنين».

وكلف نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور أحمد جمال، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، بالنزول لمقر العيادة بالمرج مع النائب أحمد على إبراهيم، لمتابعة سير العمل ورصد المشكلات، ووضع خطة بكل الحلول اللازمة، فيما قال النائب محمود بسيوني، عضو اللجنة: «عايزين مكان آدمي لاستقبال المرضي، وتوفير الأطباء من كافة التخصصات في عيادات التأمين الصحي».