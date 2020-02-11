شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق الحضاري» يقيم ورشة عمل حول أسس واشتراطات الحفاظ على التراث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعده، ورشه عمل حول تطبيق أسس ومعايير واشتراطات التنسيق الحضاري في الحفاظ على المباني التراثيه، وإعادة استخدامها لطلبه الجامعات من الدارسين للعماره والتخطيط، وذلك في الفترة من ١١- ١٣ فبراير من العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين، وذلك في اطار الاهتمام العالمي بالحفاظ على التراث المادي والمعنوي ومن خلال اهتمام الدوله بالحفاظ على التراث.

‎ تهدف هذه الفعالية إلى توفيرمساحة للتبادل المعرفي بين الدراسة الأكاديمية والواقع التطبيقي في هذا المجال، وتأهيل جيل من المهندسين والمخططين القادرين على تبني مشروعات الحفاظ والإرتقاء بالتراث، كما تهدف الورشه لطرح حلقات نقاشية حول التجارب المختلفه على أرض الواقع للدراسه والنقد، وذلك تحت مظله الحمله التي يتبناها الجهاز وهي «تراثنا هويتنا فلنحمه معا».

وتشمل الورشه تعريف الطلبه باشتراطات المباني والمناطق ذات القيمه وآليات الحفاظ والتنميه المستدامه عليه، وذلك من خلال عرض تجارب محليه وعالميه.