شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل الصين عن دعم مصر لبلدها في أزمة كورونا: «الصديق وقت الضيق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنت جياو لي ينغ، قنصل عام الصين بالإسكندرية، على الموقف المصرى والدعم الذي أظهرته الحكومة المصرية للشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلة إن «مصر جسدت بموقفها مع بلدنا معنى مقولة الصديق وقت الضيق».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقنصلية الصينية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحضور الكاتب الصحفى رزق الطربيشى، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وعدد من الصحفيين.

Advertisements

وقالت «لى ينغ» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية لدعم الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من منطلق عمق وترابط العلاقات بين الصين ومصر وتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وأضافت القنصل الصيني: «الرئيس السيسي شدد على أن الجانب المصري مازال على استعداد لتقديم كل ما في وسعه لدعم الجهود الصينية، وكذلك تعاون الجانبين المصري والصيني في تحقيق التنمية للشعبين».

ولفتت إلى أن «الرئيس المصري أرسل برقية لنظيره الصينى، شى جين بينج، أكد فيها على أن الجانب المصرى استقبل خبر انتشار الفيروس بكل حزن وأكد على قدرة الصين على التغلب على هذه الصعوبات لأن الصين دولة عريقة الحضارة ولديها الإمكانيات الكافية لاحتواء هذا الفيروس»، وتابعت «كان هذا خير دليل على الصداقة الودية بين الرئيسين والمستوى العالي لعلاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين».

مؤتمر صحفي لقنصل الصين بالإسكندرية بشأن تطورات فيروس «كورونا»

مؤتمر صحفي لقنصل الصين بالإسكندرية بشأن تطورات فيروس «كورونا»

مؤتمر صحفي لقنصل الصين بالإسكندرية بشأن تطورات فيروس «كورونا»