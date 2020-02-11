شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتراحات النواب» توافق على التوسع في محطات الغاز الطبيعي بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح النائب محمد الغول، بالتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بصعيد مصر، ومنه محافظة قنا، وذلك في ضوء الإعلان عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعمل على تصديره.

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وقال «الغول» أن الدولة المصرية حققت العديد من الانجازات في هذا الملف سواء بالتوصيلات المنزلية والتسهيلات التي تقدم للمواطنين من أجل الإقبال استخدام الغاز وخفض استخدام المواد البترولية، وقال إن مصر لديها وفرة كبيرة من الغاز بعد إعلان الاكتفاء الذاتي، ما يتطلب وضع خطة واضحة للتوسع في محطات الغاز في مصر خاصة بمحافظات الصعيد وفي القلب منها محافظة قنا ومراكزها الكبرى، مثل نجع حمادي، وذلك تسهيلا على السيارات التي تعمل بالغاز.

ووأوضح عضو مجلس النوب، أن التوسع في محطات الغاز يخدم المنظومة ككل، ومن شأنه أن يحقق نسب إقبال كبيرة على التحول لاستخدام الغاز بديلاً عن المواد البترولية، مشيرا إلى أن مساحات الأراضي متاحة في الصعيد لمثل هذه المحطات، حتي لو تم التوافق على إنشائها بالطرق السريعة .

واتفق معه ممثلي الحكومة على أن يتم وضعه في خطط السنوات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تكون نجع حمادي بمحافظة قنا من الأولويات في تنفيذ هذا المشروع، تسهيلا على المواطنين الراغبين بالعمل بالغاز الطبيعي .