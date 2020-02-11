شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن عن مناقصة لشراء زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة رقم 5 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد، والتوريد خلال الفترة من 25 مارس، وحتى 15 إبريل 2020، وأن جلسة فض المظاريف وجلسة البت يوم الخميس المقبل.

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وقالت هيئة السلع التموينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم طرحه على بطاقات التموين وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر فبراير الجاري من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

ويواصل موقع دعم مصرwww.tamwin.com.eg، للأسبوع الثاني تلقي طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد من أفراد أسرته المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية للمستفيدين من دعم الخبز والسلع، وقد بدأت وزارة التموين والتجار الداخلية تفعيل خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارا من شهر فبراير الجاري، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومي، وذلك في إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.