شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل «مبارك» للمصريين بعد التنحي: «الألم وقتل المتظاهرين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في مثل هذا اليوم من عام 2011، تاق كثيرون إلى رؤيته داخل قفص الاتهام لمحاسبته على ما نسب إليه آنذاك من أخطاء، وهو ما تحقق بالفعل، دون أن يدان بأي قضية سوى في القضية المعروفة بـ«القصور الرئاسية».

حرص «مبارك» منذ الأشهر الأولى من تنحيه على توجيه رسائل مسجلة للمصريين، وساعدته إجراءات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين على تكرارها، وحتى بعد تبرئته أجرى مداخلتين عبر الفضائيات للحديث إلى المصريين، كما أصدر بيانًا للرد على «بي بي سي».

«المصري اليوم» ترصد في هذا التقرير 5 رسائل وجهها «مبارك» إلى الشعب المصري بعد تنحيه عن منصب الرئيس.

6. رسالة ألم وتهديد

«تألمت كثيرًا، ولا أزال، مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة، تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي»، بهذه الكلمات افتتح «مبارك» كلمته المسجلة بعد شهرين من تنحيه، والتي أذيعت على فضائية «العربية»، معربًا عن أسفه لما يتعرض له بعد التنحي.

الرئيس الأسبق أعلن وقتها استعداده لكل الإجراءات التي تتخذها السلطات بحقه، بعد أن قدم إقرارًا بالذمة المالية، وعدم اعتراضه على اتخاذ النائب العام المصري آنذاك، المستشار عبدالمجيد محمود، أي إجراء للتأكد من أرصدته خارج البلاد.

تضمنت رسالة مبارك تهديدًا، إذ قال: «بعد انتهاء الجهات المعنية من هذا، والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكل حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي، ومن سمعة أسرتي بالداخل والخارج».

5. رسالة دفاع ونُصح

منحت محكمة جنايات القاهرة، أغسطس 2014، «مبارك» فرصة الدفاع عن نفسه، فاستغلها لإلقاء كلمة امتدت 23 دقيقة، تحدث فيها عن تاريخه، نافيًا اتخاذه أمرًا بقتل المتظاهرين.

دافع «مبارك» عن نفسه قائلًا: «إن محمد حسني مبارك الذي يتحدث اليوم أمامكم لم يكن ليأمر أبدًا بقتل المتظاهرين، لم يكن ليأمر أبدًا بإراقة دماء المصريين، وهو الذي أفنى عمره في الدفاع عن مصر وأبنائها، وأقول أمام الله وأمام الشعب إنني قضيت حياتي مقاتلًا، وأقول أمام الشعب وأمامكم كان تعليمي وتدريبي لقتل الأعداء، وتلك كانت عقيدتي منذ تخرجي في سلاح الطيران، ولم أكن لآمر أبدًا بقتل مصري واحد تحت أي ظروف».

وختم حديثه بنصيحة للمصريين: «حافظوا على وحدة الوطن، وانتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤامرات، ومصر أمانة احملوا رايتها واحفظوها وامضوا بها إلى الأمام، حمى الله مصر ورعاها، وحمى شعبها».

4. رسالة سعادة وتهكم

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بعد صدور حكم تبرئته من قتل المتظاهرين، أجرى الإعلامي أحمد موسى اتصالا هاتفيا بـ«مبارك»، أعرب فيه عن سعادته لقرار المحكمة، وعن عدم مبالاته بما كانت ستؤول إليه الأمور حال حبسه.

قال مبارك عن التهم المنسوبة إليه: «أنا شعرت إني ما عملتش حاجة خالص»، مضيفًا بتهكم عن اللحظات التي سبقت صدور الحكم: «كنت قاعد مستني هيألفوا لنا إيه. وأنا مكانش هيفرق معايا كده ولا كده».

تجنّب «مبارك» الإفصاح عن تفاصيل ما وقع خلال أحداث ثورة يناير، مكتفيًا بالرد: «والله بقى إيه عينك ما تشوف إلا النور، مقدرش أتكلم عن اللي حصل في التليفون. هم قلبوا علينا، اقلبوا إنتوا حُرين».

3. رسالة دعم

أجرى أحمد موسى اتصالا هاتفيا آخر بـ«مبارك»، تزامنًا مع احتفالات عيد تحرير سيناء إبريل 2015، وتحدث الرئيس الأسبق عن مسيرته منذ نكسة 1967 حتى استرداد سيناء ثم طابا.

أظهر «مبارك» تأييده التام للرئيس عبدالفتاح السيسي: «أبناء المؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعلمون معنى السيادة الوطنية وقدسية التراب الوطني، لازم الكل يعرف إن مصر بلد كبيرة ومحورية، وحكم مصر ليس نزهة أو تكريمًا أو فسحة، دي مسؤولية كبيرة وقرارات مصيرية، عشان الرئيس يقدر ياخدها لازم شعبه معاه ووراه».

2. رسالة توضيح

على نحو مفاجئ، أصدر «مبارك» بيانًا صحفيًا، 29 نوفمبر 2017، ردًا على الوثائق البريطانية التي نشرتها «BBC»، وجاء فيها أنه وافق على توطين فلسطينيين في مصر.

أوضح «مبارك» تفاصيل الفترة المذكورة بالوثائق، منهيًا كلماته بالتأكيد على تمسكه بمبدأ عدم التفريط في أي أرض مصرية: «تمسكت بمبدأ لم أحِد عنه، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية».

1- «حتى يستعيد الشعب ثقته في الجيش»

بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر، ظهر «مبارك» في مقطع فيديو مدته 25 دقيقة، مطلع أكتوبر الماضي، روى خلالها ذكرياته مع الحرب، وذلك في أول ظهور له منذ شهادته في قضية «اقتحام الحدود» التي كان أحد المتهمين فيها في جلسة 26 ديسمبر 2018.

قال «مبارك» في الفيديو: «يجب أن يعلم جيل الشباب الإنجازات التي حدثت في الحرب»، مشيرًا إلى أنه قرر الحديث «حتى يستعيد الشعب ثقته في قواته المسلحة»، واصفًا الرئيس الأسبق محمد أنور السادات بأنه صاحب قرار الحرب، وأنه كان «رجلا شجاعًا جدًا».