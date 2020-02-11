شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر جلسة استئناف المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» لـ25 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات مستأنف شبين الكوم نظر استئناف المتهمين في قضية محمود البنا المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة» لجلسة الثلاثاء 25 فبراير الجاري لسماع مرافعة محامي المتهمين وسماع اثنين من شهود الإثبات، وهما مصطفى بلاط ومحمد عمرو، وكلفت المحكمة النيابة العامة بإحضارهما، كما قررت المحكمة انتداب خبير لتحديد ماهية الشيء الذي كان يحمله المجني عليه في يده، ولم يتم حسم ماهيته في الفيديو أثناء عرضه على هيئة المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود دوير، رئيس المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، وحضر المتهمون من محبسهم إلى قاعة المحكمة وسط حضور أمني مكثف، وأغلقت مديرية أمن المنوفية طريقين يؤديان إلى مقر محاكمة «راجح» و3 آخرين في محكمة شبين الكوم، حيث وضعت الحواجز الأمنية وانتشار قوات الشرطة في الشوارع المحيطة بمقر المحاكمة وتم فحص المارة قبل دخول منطقة المحاكمة، فضلا عن منع السيارات والدراجات النارية من المرور، فيما غاب عن حضور الجلسة والد محمود البنا.