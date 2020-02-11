شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مستقبل وطن يتابع سير العملية الانتخابية التكميلية بدائرة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة أبوابها للناخبين، للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب بعد وفاة البرلماني محمد بدوي دسوقي، ومن أبرز المرشحين رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عن حزب مستقبل وطن، وهشام بدوي، نجل البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي، والأمير موسى أحمد على محمد، مستقل، ومجدي السيد السيد ياسين محمود، مستقل.

وبدأت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، في الجيزة، عملها منذ استقبال المشاركين في الانتخابات التكميلية، لمتابعة كل التجهيزات وحل أي مشكلات تواجه العملية الانتخابية والإجابة عن أي استفسار.

ورصدت غرفة العمليات الرئيسية، بمقر الحزب في محافظة الجيزة، استمرار توافد المواطنين وزيادة مشاركة السيدات، منذ فتح اللجان الانتخابية، صباح اليوم، أبوابها لاستقبال المشاركين في الانتخابات التكميلية داخل دائرة الجيزة.

من جانبه، تابع النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لانتخابات المجلس التكميلية بدائرة الجيزة للحزب، سير العملية الانتخابية منذ فتح اللجان أبوابها لاستقبال المشاركين في الانتخابات التكميلية داخل دائرة الجيزة.

وحرص النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على متابعة سير عملية الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة ودعم مرشح حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال محمد أبوالعينين.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 فبراير 2020.

Advertisements

وأكد النائب علاء عابد أن محمد أبوالعينين رجل وطني من الطراز الرفيع، وله مواقف وطنية مسجلة، كما أنه رمز نيابي كان له ثقله في البرلمان محليًا ودوليًا على مدار أكثر من 15 عامًا، وقدم تشريعات كانت فاصلة في الحياة السياسية، خاصة بملفات عديدة مهمة، مثل المعاشات والعاملين بالخارج، وتم انتخابه لأرفع المناصب البرلمانية الدولية.

وتجري الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.

ويشغل محمد أبوالعينين رئاسة اتحاد المستثمرين العرب، ورئاسة مجلس الأعمال المصري الأوروبي، فضلاً عن رئاسته لمجموعة كليوباترا الصناعية.

ويمتلك «أبوالعينين» خبرة كبيرة في معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم في البرلمان لأكثر من 15 عامًا، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية، كما انتخب رئيسًا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، ورئيسًا لوفد مصر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.

وخلال عضويته قدم عشرات المشروعات لقوانين مهمة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء، منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري.

وانتخب أبوالعينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطى بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليًا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية.

وكرمت الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط محمد أبوالعينين عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلمانى كأفضل نائب في جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزة لعام 2019 تقديرا لدوره في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حوض المتوسط لعام 2018.

الانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة الجيزة

الانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة الجيزة

الانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة الجيزة

الانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة الجيزة