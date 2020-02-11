شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 52 ألف مواطن في «التأمين الصحي الشامل» بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 52 ألفًا و404 مواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي حتى صباح اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة وادي تال، التابعة للإدارة الصحية بمنطقة أبوزنيمة، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقاً للمواعيد المحددة، كما وجهت بتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية بالتوازي مع أعمال التطوير.

وأشار إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظراً لوجودها بمنطقة جبلية، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، فضلاً عن سرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.