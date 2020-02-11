شكرا لقرائتكم خبر عن محامى «البنا» المحكمة لم تجزم بوجود «مطواه» في يد «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نضال مندور، محامي محمود البنا المعروف إعلامياً بـ«شهيد الشهامة»، إن المحكمة شاهدت فيديو التعدي على المجنى عليه «البنا» ولم تجزم بأن المجنى عليه كان يحمل مطواة في يده وقت التعدي عليه، وأقرت المحكمة أنه كان في يده شيء ولكن لا يمكن تحديد هذا الشيء ولم تستعن المحكمة بلجنة فنية، ولكن تمت الاستعانة بها في محكمة الدرجة الأولى من قبل وتم تشغيل الفيديو وبالتالي لم تتم الاستعانة بخبراء.

واستمعت المحكمة إلى شاهد واحد ويدعى سيد حلاوة كان قد طالب محامي المتهمين بحضوره اليوم وهو ليس شاهد إثبات في القضية.

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أضاف مندور أن هذا الشاهد سبق أن أدلى بأقواله في النيابة العامة ومحكمة أول درجة واليوم وفى كل مرة تتغير أقواله في الواقعة وأرى من وجهة نظري أن هذا الشاهد تمت الاستعانة به فقط، لكي يقول إن البنا كان يحمل مطواة.

وأكد أن الدليل الفني أصدق من الدليل القولي، خاصة إذا كان القولي متغيرًا ومتناقضًا.

وتنظر محكمة جنايات مستأنف أحداث شبين الكوم ثاني جلساتها الآن لمحاكمة المتهمين بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية شهيد الشهامة لسماع المرافعات وتفريغ الكاميرات.

وشهد محيط مجمع المحاكم في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة من ضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية قبيل محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا بـ«شهيد الشهامة».