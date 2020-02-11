شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفعت محكمة جنح مستأنف احداث شبين الكوم ثاني جلستاها المنعقدة اليوم لنظر استئناف المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» في انتظار قرارها. كانت الجلسة قد تعطلت منذ انعقادها لمدة نصف ساعة بسبب عطل في تشغيل الفلاشات التي تحوي فيديو الاعتداء على البنا وعادت للعمل مرة أخرى حيث شاهدت هيئة المحكمة الفيديو لم تجزم المحكمة بوجود سلاح ابيض في يد المجني عليه «محمود البنا» ولكن قالت المحكمة ان في يده شيء لكن لم يتم التعرف عليه.

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