شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عمليات المنيا»: لم نتلق أي شكاوى خلال عملية التصويت بملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، التابعين للعملية الانتخابية التكميلية بالدائرة السابعة بمركز ملوي جنوب المنيا، أنها لم تتلقى أي شكاوى من الناخبين الذين لهم حق التصويت، حتى الآن.

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وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن أن مديريات الخدمات والشركات والهيئات وجميع الجهات المنوطة بالعملية الانتخابية تتابع التصويت، حيث بدأت أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة توزيع قوات التأمين ومتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولى وتلقي أي شكاوي والتعامل معها فورًا وتحقيق تواصل مستمر ولحظي مع جميع المراكز الانتخابية داخل نطاق المحافظة.

وقال محافظ المنيا، إنه يتابع جميع المقار الانتخابية، مع التأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتمهيد وإنارة الطرق المؤدية للجان، ووضع الطرق البديلة، والوقوف على كافة المعوقات والمشكلات وإيجاد آليات لحلِّها وتلافيها، مع توفير كل السبل للتيسير على المواطنين للمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية.

يذكر أن عدد المرشحين بالدائرة بلغ 7 مرشحين، وإجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخب، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.