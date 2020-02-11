شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بـ«تجارة القناة» يحصل على الميدالية الذهبية ببطولة الأمم الأفريقية للمصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطالب خالد مسعود، بكلية التجارة، وذلك لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الأمم الأفريقية للمصارعة الحرة وزن ٨٦ كيلو، والتي أقيمت بالجزائر.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة حريصة على تقديم كل الدعم لطلابها المتميزين رياضيا، خاصة من يحصل منهم على بطولات دولية.

طالب تجارة القناة يحصل على الميدالية الذهبية ببطولة الامم الأفريقية للمصارعة

بدوره، أكد الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عميد كلية التجارة، أن الطالب خالد مسعود حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المصارعة الحرة وزن ٨٦ كجم في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، أغسطس الماضي، وأن ما حققه في بطولة الجزائر الآن يعد تقدمًا ملحوظًا في مستوى أداء الطالب.