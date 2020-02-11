شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط على لجان ملوي في «تكميلية النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الانتخابات مجلس النواب التكميلية بمركز ملوي، التي يتنافس فيها 7 مرشحين، بينهم مرشح عن حزب مستقبل وطن، والباقون مستقلون، بينهم قبطيان اثنان، إقبالًا متوسطًا حتى ظهر، اليوم الثلاثاء.

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وتُجرى الانتخابات التكميلية لخلو مقعد الدائرة، بوفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته «أحمد شرموخ»، 8 ديسمبر الماضي، داخل 85 مركزا انتخابيا، وإجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا، لاختيار مرشح من بين 7 تقدموا للانتخابات، واللجان الفرعية عددها 153 موزعة على 79 مدرسة، 2 وحدة صحية، وحدة بقرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية أم قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جرج.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: محمد عبدالحكيم أبوزيد رشدان، عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، عبدالله محمد عبدالله خليفة، مستقل، رمز الحصان، أحمد جمال أحمد موسى، مستقل، رمز السكينة، زاهر ناجح زاهر قليني، مستقل، رمز بندقية الصيد، أسامة عبدالشكور حمزة دردير، مستقل، رمز الشاكوش، وصلاح إسماعيل على مطر، مستقل، رمز الديك، وشنودة بولس جاد السيد بباوي، مستقل، رمز الغزال.

من جانبه، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لمتابعة ومراجعة كل التجهيزات، بما يضمن إخراج العملية الانتخابية بشكل لائق، وممارسة الناخبين حقهم الديمقراطي بسهولة ويسر، وقرر تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات.

إقبال متوسط على لجان ملوي في «تكميلية النواب» في المنيا

إقبال متوسط على لجان ملوي في «تكميلية النواب» في المنيا