شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية للجهاز التنفيذي: «والله سنسأل عن كل واحد اتظلم بسببنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه لن يترك مسؤول فاسد في موقعه، ولن يترك أي مسؤول يسمح بوجود فاسدين تحت قيادته.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالجهاز التنفيذي للمحافظة، ويضم جميع رؤساء المجالس والمدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد.

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وأكد «مختار» على قيامه بالضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد في مواقع العمل التنفيذي بنطاق المحافظة، قائلا: «لن أترك أي مسؤول في موقعه يوجد تحت قيادته موظفين فاسدين ولم يتخذ معهم الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على مقدرات الدولة»، متسائلا: «ليه سايبين الفاسدين في مواقعهم، ولصالح مين سايبينهم؟».

وأضاف المحافظ: «والله والله سنسأل عن كل واحد اتظلم بسببنا، والفساد اللي سبتوه ده نتيجته وحشة، وأنا مش هأسمح بوجود فاسد ولا متستر على فاسد فلن أسمح بوجود شخص فاسد في منظومة العمل مطلقا».

وشدد على أنه سيتخذ قرارا بالنقل الفوري من موقع العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين، وقال: «تكرار الممارسات الفاسدة في العمل قد تصل إلى العزل من الوظيفة».

ووجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن بضرورة إعادة تنظيم الحملة الميكانيكية والاستفادة القصوى من المراكز التكنولوجية بالمراكز لصالح الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الخدمات اليومية.