شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات يعرض «التجربة المصرية» بمؤتمر عالمي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك صندوق تطوير المناطق العشوائية، بالمؤتمر الحضري العالمي العاشر، الذي انطلقت جلساته اليوم بمدينة دبي.

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وعرض المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أبرز الجهود الحكومية المقدمة للتعامل مع قضية العشوائيات والمناطق غير الآمنة والجهود التي تمت بالفعل على أرض الواقع.

وقال «صديق»، خلال جلسة التعاون الدولي في مجال مشروعات التنمية بالمؤتمر، أن هناك جهود مبذولة لتطوير المناطق غير المخططة تهدف إلى تحسين البيئة العمرانية، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة الإيطالية، والتي تقدم الدعم الفني في الأدوات وبناء القدرات، مضيفا إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يقدم الدعم في مجال الاستراتيجيات والسياسات العامة، والمتضمنة إعداد تصنيف لمناطق التطوير العمراني.

وأشار «صديق»، إلى أن فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من خلال مشروع التنمية الحضرية، قدم خلالها العديد من الدراسات والأدوات الفنية لتأصيل فكر المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى بناء القدرات في الإدارة المحلية للتعامل مع عمليات التخطيط الحضري والتنمية.