«جنايات مستأنف شبين الكوم» تعود بعد تعطّلها نصف ساعة لنظر «شهيد الشهامة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استأنفت محكمة جنايات مستأنف شبين الكوم للطفل جلستها مرة أخرى بعد تعطلها قرابة نصف ساعة لحين استدعاء فني من مديرية أمن المنوفية لتشغيل الفيديوهات الخاصة بقضية «شهيد الشهامة»، خاصة فيديو مقتل البنا. Advertisements واستكملت المحكمة جلستها لمشاهدة الفيديوهات وسماع شهادة أحد شهود الواقعة، ويدعى سيد حلاوة، الذي طالب محامي المتهمين مناقشته مرة أخرى. وتفقد اللواء محمد أباظة، مدير أمن المنوفية، محيط مجمع محاكم شبين الكوم للتحقق من الحالة الأمنية والاطمئنان على انتظام الخدمات بالمزامنة مع انعقاد الجلسة الثانية في استئناف المتهمين بقتل محمود البنا والمعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة». وحضر المتهمون الأربعة بحراسة أمنية مشددة إلى مقر محاكمتهم بمجمع محاكم شبين الكوم.

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