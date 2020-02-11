شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تتفقد أعمال التطوير بوحدة أسرة «أبوصويرة» بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة «أبوصويرة» التابعة للإدارة الصحية برأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

Advertisements

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقال إن الوزيرة شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، كما وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات وتنسيق الموقع العام للوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.