شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد عددًا من مراكز الشباب بنصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، الثلاثاء، عددًا من مراكز الشباب بمركز نصر النوبة وذلك ضمن تواجده للمشاركة في فعاليات ماراثون ضد العنف.

واستهل وزير الشباب والرياضة زيارته بتفقد مركز شباب كلابشة والمنشآت الرياضية داخل المركز، لمتابعة تطوير المركز والتعرف على الاحتياجات المطلوبة، كما تفقد الوزير مركز شباب قرشة وأبوهور.